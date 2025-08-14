Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta quinta-feira (14).
LUCILIA CLARA DEFREITAS PEDROSO - 91 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/08/2025
Data e Horário do Velório: 14/08/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 14/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
VALDIR MARQUES DA SILVA - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/08/2025
Data e Horário do Velório: 14/08/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA
Data e Horário do Sepultamento: 14/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: PREPARANDO
ALESSANDRO OGUIDO - 50 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/08/2025
Data e Horário do Velório: 13/08/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 14/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
APARECIDA ZANETTE LOPES - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
APARECIDO MIGUEL DOS SANTOS - 67 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/08/2025
Data e Horário do Velório: 14/08/2025 - 05:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA
Data e Horário do Sepultamento: 14/08/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO