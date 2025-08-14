Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta quinta-feira (14).









LUCILIA CLARA DEFREITAS PEDROSO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/08/2025

Data e Horário do Velório: 14/08/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO

VALDIR MARQUES DA SILVA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/08/2025

Data e Horário do Velório: 14/08/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 14/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: PREPARANDO





ALESSANDRO OGUIDO - 50 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/08/2025

Data e Horário do Velório: 13/08/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





APARECIDA ZANETTE LOPES - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDO MIGUEL DOS SANTOS - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/08/2025

Data e Horário do Velório: 14/08/2025 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 14/08/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO











