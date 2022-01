Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 6h51.



PAULO MONTEIRO DE LIMA - 60 anos - LONDRINA

Comunicação em: 14/01/2022 - 06H18

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/01/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





SEBASTIAO TEODORO FILHO - 67 anos - LONDRINA

Comunicação em: 14/01/2022 - 05H37

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/01/2022

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ANASTASIA CARDOSO CONSALTER - 0 anos - LONDRINA

Comunicação em: 14/01/2022 - 04H01

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/01/2022

Local do Sepultamento: A DEFINIR HORARIO SEPULTAMENTO





TEREZA MARIA DE JESUS GINO - 68 anos - LONDRINA

Comunicação em: 14/01/2022 - 01H46

Falecimento em: 13/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





REINALDO MASIERO - 68 anos - LONDRINA

Comunicação em: 14/01/2022 - 01H42

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





NEUSA ALVES DE ALMEIDA - 90 anos - LONDRINA

Comunicação em: 13/01/2022 - 23H13

Falecimento em: 13/01/2022

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/01/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





CLAUDINEI DOMINGOS GRILO - 48 anos - LONDRINA

Comunicação em: 13/01/2022 - 22H07

Falecimento em: 13/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/01/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





HENRY SOUSA SERIGIOLI - 0 anos - CAFEZAL DO SUL

Comunicação em: 13/01/2022 - 22H01

Falecimento em: 13/01/2022

Local do Velório: CAFEZAL DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. CAFEZAL DO SUL





TEREZINHA DAS GRAÇAS DOS SANTOS - 73 anos - LONDRINA

Comunicação em: 13/01/2022 - 20H31

Falecimento em: 13/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





INAIR DE AZEVEDO BUENO - 77 anos - IBAITI

Comunicação em: 13/01/2022 - 20H31

Falecimento em: 13/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





REGINA PASSOS DE OLIVEIRA - 55 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Comunicação em: 13/01/2022 - 20:21 pm

Falecimento em: 13/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ATILIO TOGNON - 80 anos - LONDRINA

Comunicação em: 13/01/2022 - 20H13

Falecimento em: 13/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





IRENE BRAZ DEANGELO - 84 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 13/01/2022 - 18H47

Falecimento em: 13/01/2022

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





DANIEL LOURENÇO DOS SANTOS - 63 anos - PORECATU

Comunicação em: 13/01/2022 - 17H47

Falecimento em: 13/01/2022

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





LIBIA ALZIRA RODRIGUES GUERRA - 88 anos - PORECATU

Comunicação em: 13/01/2022 - 17H31

Falecimento em: 13/01/2022

Local do Velório: PORECATU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VERA LUCIANO IGLESIAS - 70 anos - LONDRINA

Comunicação em: 13/01/2022 - 15H58

Falecimento em: 13/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





DEOLINDA PRADELA ROSOLEM - 91 anos - LONDRINA

Comunicação em: 13/01/2022 - 14H51

Falecimento em: 13/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





JACIRA SILVA ARAUJO - 71 anos - LONDRINA

Comunicação em: 13/01/2022 - 14H13

Falecimento em: 13/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





NATALIA SOARES DA SILVA - 77 anos - BANDEIRANTES

Comunicação em: 13/01/2022 - 12H12

Falecimento em: 13/01/2022

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MARIA SCOLARO FAVARO - 84 anos - LONDRINA

Comunicação em: 13/01/2022 - 11H33

Falecimento em: 13/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





FELIPE CARPI VIEIRA - 21 anos - SERTANEJA

Comunicação em: 13/01/2022 - 09H51

Falecimento em: 13/01/2022

Local do Velório: SERTANEJA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS