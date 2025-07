Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de julho de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15 desta segunda-feira (14).





CLÁUDIO DA COSTA FERREIRA - 47 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

CLAUDIR JOSÉ ANIZELLI - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/07/2025

Data e Horário do Velório: 14/07/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/07/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO

JORGE TOSHIHIRO HIRANO - 70 anos - IBIPORÃ/PR

Falecimento em: 14/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





KIMIKO KAMOGAWA - 80 anos - ASSAÍ/PR

Falecimento em: 14/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ORDÁLIA MARQUES GALVÃO - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/07/2025

Data e Horário do Velório: 14/07/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/07/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





SUELI CONCEICAO DE ABREU - 87 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 14/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: