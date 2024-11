Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de novembro de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h28 desta quinta-feira (14).





FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:

JOSE DE OLIVEIRA - 68 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 14/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JULIO RAMON CAMPERO ALMEIDA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ALBINO RODRIGUES - 86 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 13/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALCIDES VICENTE - 76 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 13/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO MARTINS BERNARDO - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/11/2024

Data e Horário do Velório: 13/11/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CICERO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIA - 52 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 13/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ANDIRÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ANDIRÁ

Situação:





ERICA APARECIDA HAURA - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/11/2024

Data e Horário do Velório: 13/11/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





GAEL LEMOS CRAVEIRO - 1 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 13/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASTORGA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ASTORGA

Situação:





GESSI RODRIGUES SALES FARIA - 79 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 13/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO

Situação:





GRAZIANE ZACARIAS RUFINO - 37 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 13/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAI/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ASSAI

Situação:





HELENA MARIA PACIFICO - 85 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 13/11/2024

Data e Horário do Velório: 13/11/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JACONIAS RODRIGUES DE SOUZA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/11/2024

Data e Horário do Velório: 14/11/2024 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





MARCOS VINICIUS DE CARVALHO - 42 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/11/2024

Data e Horário do Velório: 13/11/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA BIAGI DA SILVA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/11/2024

Data e Horário do Velório: 14/11/2024 - 01:00

Local do Velório: IG.SAGRADA MISSÕES - R. ORLANDO SILVA, 379

Data e Horário do Sepultamento: 14/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





MAURILHO MARSSAL - 69 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 13/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 14/11/2024 - 03:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





MAYR FAVARO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/11/2024

Data e Horário do Velório: 13/11/2024 - 14:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





ODALVO ALMEIDA SANTOS - 86 anos - GRANDES RIOS/PR

Falecimento em: 13/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: GRANDES RIOS/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE GRANDES RIOS

Situação:





PAULO FERNANDES DE BARROS - 68 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 13/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: GUARACI/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE GUARACI

Situação:





TALITA FEITOSA LEMES - 1 anos - CAFEARA/PR

Falecimento em: 13/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





WESLEY HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA - 22 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO MANICARDI ROLDAO - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/11/2024

Data e Horário do Velório: 13/11/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





DJALMA PEREIRA - 77 anos - CONGONHINHAS/PR

Falecimento em: 12/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EURIDES RAMOS NOGUEIRA - 81 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 12/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE

Situação:





FRANCISCO LUIZ ALBINO - 77 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 12/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE SAKAI - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOÃO FRANCISCO CORREIA NETO - 77 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 12/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: GUARACI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE GUARACI

Situação:





LENALDO DE ANDRADE MACIEL - 77 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 12/11/2024

Data e Horário do Velório: 13/11/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





MARIA MARLENE BARIZON MOREIRA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA MORAES COSTA - 98 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/11/2024

Data e Horário do Velório: 12/11/2024 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2024 - 08:00

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE TAMARANA

Situação: SEPULTADO





NM - CAMILA CRISTINA ALVES GUIDI - 0 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 12/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO S/ ACOMP.

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA

Situação: SEPULTADO





OSNI LEMES BRIZOLA - 88 anos - NOVA FATIMA/PR

Falecimento em: 12/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RODRIGO CORREA MARIA - 47 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 12/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ROSA CATHARINA CAROLLO - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 12/11/2024

Data e Horário do Velório: 13/11/2024 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 13/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. CAMPO MOURAO

Situação: SEPULTADO





SANDRA APARECIDA CORDEIRO FOFANO - 42 anos - SAPOPEMA/PR

Falecimento em: 12/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SAPOPEMA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SAPOPEMA

Situação:





ALICE DA SILVA SODRE - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório: 11/11/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





ANTONIO RODRIGUES - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório: 11/11/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





AURORA CUSTODIO DA SILVA DE JESUS - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM ACOMP. CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 11/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CARMELITA SILVERIO GALVAO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório: 11/11/2024 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 12/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ELISANGELA RODRIGUES LUCAS FELIPE - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório: 12/11/2024 - 00:01

Local do Velório: CAPELA MONTE CRISTO - RUA DA MACIEIRA, AO LADO DO 208

Data e Horário do Sepultamento: 12/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





HIDEO ITO - 79 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório: 11/11/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/11/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ISAAC RAFAEL MARTELLO GLASSER - 0 anos - FOZ DO IGUACU/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE DORVAL ALVES - 90 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MAVIE CUSTODIO DA SILVA DE JESUS - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 11/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





OLIVIO NOVELLI - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório: 12/11/2024 - 07:30

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 12/11/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





OSVALDO PIOVESANA PELEGRIN - 84 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





WILSON CLAUDIO ZANINELLI - 84 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 11/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





