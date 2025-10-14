Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta terça-feira (14).
ANTONIO CARLOS PAES CESAR - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: I.M.L
ANTONIO DIAS DE BARROS FILHOS - 87 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DISTRITO RIBEIRAO BONITO EM GRANDES RIOS
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CEMIT. DISTRITAL RIBEIRAO BONITO
Situação:
CARMEM ROSSAFA CUNHA - 85 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/10/2025
Data e Horário do Velório: 14/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 14/10/2025 - 13:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
CLEUSA DOS SANTOS VIANA - 67 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 13/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ROLANDIA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
IZILDA ROSSETO - 98 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/10/2025
Data e Horário do Velório: 13/10/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 14/10/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO