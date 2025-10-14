Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Obituário

Falecimentos dos dias 13 e 14 de outubro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
14 out 2025 às 08:03

Compartilhar notícia

Foto: Guto Rocha
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta terça-feira (14).


ANTONIO CARLOS PAES CESAR - 69 anos - LONDRINA/PR

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

Falecimento em: 14/10/2025

Data e Horário do Velório:

Publicidade

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento:

Publicidade

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: I.M.L

Publicidade


ANTONIO DIAS DE BARROS FILHOS - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/10/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DISTRITO RIBEIRAO BONITO EM GRANDES RIOS

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. DISTRITAL RIBEIRAO BONITO

Publicidade

Situação:


CARMEM ROSSAFA CUNHA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/10/2025

Data e Horário do Velório: 14/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/10/2025 - 13:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO


CLEUSA DOS SANTOS VIANA - 67 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 13/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


IZILDA ROSSETO - 98 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/10/2025

Data e Horário do Velório: 13/10/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/10/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Cadastre-se em nossa newsletter

Situação: VELANDO


Falecimentos obituário Obituário Londrina obituários Acesf Acesf de Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas