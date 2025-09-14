Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h25 deste domingo (14).
LICIRIO AVELINO RODRIGUES - 88 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/09/2025
Data e Horário do Velório: 14/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA
Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
MARIA JOSE FRANCHI DA SILVA - 85 anos - GRANDES RIOS/PR
Falecimento em: 14/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: GRANDES RIOS/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE GRANDES RIOS
Situação:
NAIR DE JESUS - 76 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 14/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ROLANDIA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: ROLANDIA-PR
Situação:
AGENOR MARIANO DA SILVA - 85 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 13/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ROLANDIA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: ROLANDIA
Situação:
CARLOS SOARES - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/09/2025
Data e Horário do Velório: 14/09/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
CLAUDINEI DA SILVA - 48 anos - JACAREZINHO/PR
Falecimento em: 13/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: JACAREZINHO-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: JACAREZINHO-PR
Situação:
DIRCE DE OLIVEIRA CARDOZO - 79 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ELIAS DANSIGER - 75 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/09/2025
Data e Horário do Velório: 13/09/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
GERALDO GIMENEZ DOS SANTOS - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 13/09/2025
Data e Horário do Velório: 13/09/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
GIOVANI RADO - 43 anos - /PR
Falecimento em: 13/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: JACAREZINHO-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: JACAREZINHO-PR
Situação: