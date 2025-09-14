Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h25 deste domingo (14).





LICIRIO AVELINO RODRIGUES - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2025

Data e Horário do Velório: 14/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

MARIA JOSE FRANCHI DA SILVA - 85 anos - GRANDES RIOS/PR

Falecimento em: 14/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: GRANDES RIOS/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE GRANDES RIOS

Situação:





NAIR DE JESUS - 76 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 14/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA-PR

Situação:

AGENOR MARIANO DA SILVA - 85 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 13/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA

Situação:





CARLOS SOARES - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2025

Data e Horário do Velório: 14/09/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

CLAUDINEI DA SILVA - 48 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 13/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JACAREZINHO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JACAREZINHO-PR

Situação:





DIRCE DE OLIVEIRA CARDOZO - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ELIAS DANSIGER - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2025

Data e Horário do Velório: 13/09/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





GERALDO GIMENEZ DOS SANTOS - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 13/09/2025

Data e Horário do Velório: 13/09/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 14/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





GIOVANI RADO - 43 anos - /PR

Falecimento em: 13/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JACAREZINHO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JACAREZINHO-PR

Situação: