Lista de falecimentos dos dias 14 e 15 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h25 desta sexta-feira (15).
BENEDITO DAMASCENO DE OLIVEIRA - 97 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/08/2025
Data e Horário do Velório: 15/08/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: PREPARANDO
GERMANO CASARIM - 95 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/08/2025
Data e Horário do Velório: 15/08/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
MARISA MARTINS PONTIN - 67 anos - ARAPONGAS/PR
Falecimento em: 15/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
APARECIDO ANTONIO FERRARI - 73 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR
Falecimento em: 14/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
CLEUSA MARTINELLI GUIMARAES - 59 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/08/2025
Data e Horário do Velório: 15/08/2025 - 04:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
EDNA TEREZA QUINI - 75 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Situação:
ELVIRO RODRIGUES DA ROCHA - 85 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/08/2025
Data e Horário do Velório: 14/08/2025 - 20:00
Local do Velório: RUA IVAI, 177 - DISTRITO DE MARAVILHA
Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA
Situação: VELANDO
ELZA MENEGUETTI - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/08/2025
Data e Horário do Velório: 15/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
FABIO HENRIQUE FAVARO - 60 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/08/2025
Data e Horário do Velório: 15/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
HELENA MARIA DE SOUZA RAMOS - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL
Situação:
JANEVA DA SILVA - 77 anos - ALVORADA DO SUL/PR
Falecimento em: 14/08/2025
Data e Horário do Velório: 15/08/2025 - 07:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
JORGINO DE ALMEIDA - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/08/2025
Data e Horário do Velório: 14/08/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: CREMATORIO UNILUTUS
Situação: VELANDO
JOSE BENEDITO SANTA ROSA - 69 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO/PR
Falecimento em: 14/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOSE CAMPOS - 89 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR
Falecimento em: 14/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: PRIMEIRO DE MAIO-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: PRIMEIRO DE MAIO-PR
Situação:
JULIO ALEXANDRE DA SILVA - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/08/2025
Data e Horário do Velório: 14/08/2025 - 14:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 14/08/2025 - 15:30
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO