Lista de falecimentos dos dias 14 e 15 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h25 desta sexta-feira (15).









BENEDITO DAMASCENO DE OLIVEIRA - 97 anos - LONDRINA/PR

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Falecimento em: 15/08/2025

Data e Horário do Velório: 15/08/2025 - 12:00

Publicidade

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2025 - 16:00

Publicidade

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: PREPARANDO

Publicidade





GERMANO CASARIM - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/08/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório: 15/08/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Publicidade

Situação: PREPARANDO





MARISA MARTINS PONTIN - 67 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 15/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDO ANTONIO FERRARI - 73 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 14/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CLEUSA MARTINELLI GUIMARAES - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/08/2025

Data e Horário do Velório: 15/08/2025 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





EDNA TEREZA QUINI - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Situação:





ELVIRO RODRIGUES DA ROCHA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/08/2025

Data e Horário do Velório: 14/08/2025 - 20:00

Local do Velório: RUA IVAI, 177 - DISTRITO DE MARAVILHA

Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situação: VELANDO





ELZA MENEGUETTI - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/08/2025

Data e Horário do Velório: 15/08/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





FABIO HENRIQUE FAVARO - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/08/2025

Data e Horário do Velório: 15/08/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





HELENA MARIA DE SOUZA RAMOS - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL

Situação:





JANEVA DA SILVA - 77 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 14/08/2025

Data e Horário do Velório: 15/08/2025 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





JORGINO DE ALMEIDA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/08/2025

Data e Horário do Velório: 14/08/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATORIO UNILUTUS

Situação: VELANDO





JOSE BENEDITO SANTA ROSA - 69 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO/PR

Falecimento em: 14/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE CAMPOS - 89 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 14/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PRIMEIRO DE MAIO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PRIMEIRO DE MAIO-PR

Situação:





JULIO ALEXANDRE DA SILVA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/08/2025

Data e Horário do Velório: 14/08/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 14/08/2025 - 15:30

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO











