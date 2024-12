Lista de falecimentos dos dias 14 e 15 de dezembro de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 13h35 deste domingo (15).





ADELINO DEVANIR CHIARELLI - 66 anos - LONDRINA/

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório: 15/12/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





DARI MACHADO DA SILVEIRA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório: 15/12/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2024 - 20:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





JOAO SILVA DE ALMEIDA - 83 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE PEDROSO FILHO - 80 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE VIEIRA DA SILVA - 83 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUISA PELARIM MALASSISE - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação:





MARIO KOJI NUMATA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório: 15/12/2024 - 08:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





VALDEMAR FIGUEIREDO DA COSTA - 0 anos - FIGUEIRA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





VANIA REGINA DA SILVA - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/12/2024

Data e Horário do Velório: 15/12/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANTONIO DONIZETTI BARAO - 68 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 14/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDA FLORINDA DE OLIVEIRA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/12/2024

Data e Horário do Velório: 15/12/2024 - 08:00

Local do Velório: IG. PENT. ELIN - RUA VENUS, 319 JD DO SOL

Data e Horário do Sepultamento: 15/12/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





APARECIDA ROSMALY DEFENDI JOIA - 82 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 14/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUZIA AMBROSINA DA SILVA MOREIRA - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/12/2024

Data e Horário do Velório: 14/12/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 14/12/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO