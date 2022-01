Falecimentos dos dias 14 e 15 de janeiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h48.



ROGER MORAIS - 42 anos - LONDRINA

Comunicação em: 15/01/2022 - 06H49

Falecimento em: 15/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARCIA ROSA DA SILVA MELLO - 51 anos - LONDRINA

Comunicação em: 15/01/2022 - 06H48

Falecimento em: 15/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





MANOEL PAES DOS SANTOS - 71 anos - LONDRINA

Comunicação em: 15/01/2022 - 06H31

Falecimento em: 15/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JACOB LAMARI FILHO - 48 anos - RANCHO ALEGRE

Comunicação em: 15/01/2022 - 06H15

Falecimento em: 15/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





OLGA FAVARO LINARES - 90 anos - IBIPORÃ

Comunicação em: 15/01/2022 - 01H30

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE ROBERTO CRESPO - 67 anos - LONDRINA

Comunicação em: 14/01/2022 - 23H04

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





GERALDA DE SOUSA E SILVA - 93 anos - IBIPORÃ

Comunicação em: 14/01/2022 - 21H30

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA - 93 anos - LONDRINA

Comunicação em: 14/01/2022 - 21H24

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





SUMIO SHIBUKAWA - 63 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 14/01/2022 - 20H43

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NEUZA LORENZATTO - 73 anos - LONDRINA

Comunicação em: 14/01/2022 - 18H46

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: CEM. MUNICIPAL





MARIA ROSA DE JESUS BARBOSA - 86 anos - IBIPORÃ

Comunicação em: 14/01/2022 - 18H33

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE IBIPORÃ





NORBERTO SUTIL - 88 anos - LONDRINA

Comunicação em: 14/01/2022 - 17H55

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: SÃO JERÔNIMO DA SERRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JANDIRA DE AZEVEDO GOULART - 69 anos - LONDRINA

Comunicação em: 14/01/2022 - 16H03

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOSE DEVANDIR LEITE - 67 anos - LONDRINA

Comunicação em: 14/01/2022 - 13H37

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: MUNICIPIO DE IBIPORÃ (FUNERÁRIA UNIPAX)

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE IBIPORÃ





MARIA BENEDITA MONTEIRO - 68 anos - LONDRINA

Comunicação em: 14/01/2022 - 12H34

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: IG N SRA STO ASSUNTA AO CEU -R MARCELO PEREIRA TOLENTINO, 20

Data e Horário do Sepultamento: 15/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARKOS MOUSTAKIS - 78 anos - LONDRINA

Comunicação em: 14/01/2022 - 12H04

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 17/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





ANDRELINA DE SOUZA MAXIMIANO - 71 anos - ROLÂNDIA

Comunicação em: 14/01/2022 - 12H00

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA





IVO MAXIMIANO DE OLIVEIRA - 81 anos - JATAIZINHO

Comunicação em: 14/01/2022 - 10H45

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





GABRIEL PEDRO DOS SANTOS MUCHINI - 25 anos - JATAIZINHO

Comunicação em: 14/01/2022 - 10H36

Falecimento em: 14/01/2022

Local do Velório: MUNICIPIO DE JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE JATAIZINHO