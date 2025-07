Lista de falecimentos dos dias 14 e 15 de julho de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta terça-feira (15).





ADÉLIA HILÁRIO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/07/2025

Data e Horário do Velório: 15/07/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/07/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

ANTÔIO BISPO DE OLIVEIRA - 83 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 15/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EDNA SENA TAVARES - 74 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 15/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ALVORADA DO SUL-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ALVORADA DO SUL-PR

Situação:





JOSÉ RODRIGUES DA SILVA - 87 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 15/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: QUATIGUA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: QUATIGUA-PR

Situação:





MÁRCIO ALEXANDRE NISHIYAMA - 54 anos - URAI/PR

Falecimento em: 15/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: URAI-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: URAI-PR

Situação:





MARIA APARECIDA DOS SANTOS - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/07/2025

Data e Horário do Velório: 15/07/2025 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 16/07/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





ADRIANO BONAFINI - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/07/2025

Data e Horário do Velório: 14/07/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 14/07/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO

ALBERTINA GRANDOLFI MIRANDA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/07/2025

Data e Horário do Velório: 15/07/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/07/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





ALICE STABILE PASSARIN - 79 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 14/07/2025

Data e Horário do Velório: 14/07/2025 - 05:40

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ANA BARBOSA DIAS - 87 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 14/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIA MIRIAM ROSSITO PINHEIRO PARISE - 84 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 14/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BERNARDO GOMES DE OLIVEIRA - 3 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 14/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: