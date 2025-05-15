Lista de falecimentos dos dias 14 e 15 de maio de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h36 desta quinta-feira (15).
JOSE FULAN - 80 anos - JATAIZINHO/PR
Falecimento em: 15/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
MARIA DOLORES BELIATO SANDANIEL - 63 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
NANCY GODINHO SILVA RUSSO - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/05/2025
Data e Horário do Velório: 15/05/2025 - 14:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 15/05/2025 - 21:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: PREPARANDO
NELSON MANOEL CAVALCANTE - 59 anos - SANTA MARIANA/PR
Falecimento em: 15/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ALAERCIO FERNANDES DE OLIVEIRA - 78 anos - RANCHO ALEGRE/PR
Falecimento em: 14/05/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
CARMINA GARCIA LIMA - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/05/2025
Data e Horário do Velório: 15/05/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 15/05/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
CECILIA DE ALMEIDA FAVARETTO - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/05/2025
Data e Horário do Velório: 15/05/2502 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 15/05/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO