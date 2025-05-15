Lista de falecimentos dos dias 14 e 15 de maio de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h36 desta quinta-feira (15).





JOSE FULAN - 80 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 15/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

MARIA DOLORES BELIATO SANDANIEL - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NANCY GODINHO SILVA RUSSO - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/05/2025

Data e Horário do Velório: 15/05/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 15/05/2025 - 21:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





NELSON MANOEL CAVALCANTE - 59 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 15/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALAERCIO FERNANDES DE OLIVEIRA - 78 anos - RANCHO ALEGRE/PR

Falecimento em: 14/05/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CARMINA GARCIA LIMA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/05/2025

Data e Horário do Velório: 15/05/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/05/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





CECILIA DE ALMEIDA FAVARETTO - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/05/2025

Data e Horário do Velório: 15/05/2502 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/05/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO