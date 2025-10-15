Lista de falecimentos dos dias 14 e 15 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta quarta-feira (15).
CACILDA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS - 73 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/10/2025
Data e Horário do Velório: 15/10/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 15/10/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
SONIA MARIA LIBORIO - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/10/2025
Data e Horário do Velório: 15/10/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 15/10/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO