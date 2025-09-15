Lista de falecimentos dos dias 14 e 15 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta segunda-feira (15).





EDUARDO VOLEK - 70 anos - JOAQUIM TÁVORA/PR

Falecimento em: 15/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





HILDA VEISS - 75 anos - ROLÂNDIA/PR

Falecimento em: 15/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLÂNDIA-PR

Situação:





JOSEFINA PIRES NOGUEIRA - 92 anos - ANDIRÁ/PR

Falecimento em: 15/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ANDIRA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ANDIRA-PR

Situação:





ALLAN PEREIRA DE OLIVEIRA - 32 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2025

Data e Horário do Velório: 14/09/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANA FERREIRA DE PAULA SOUSA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 14/09/2025

Data e Horário do Velório: 14/09/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





ANDRÉ ROJO VENCIGUERRA - 76 anos - CAFEARA/PR

Falecimento em: 14/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAFEARA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAFEARA-PR

Situação:





ANTONY BENICIUS PEREIRA - 0 anos - JAGUAPITÃ/PR

Falecimento em: 14/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDA DE CASTRO DE PAUDA - 65 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 14/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDA INEZ FURTADO DA SILVA - 79 anos - SÃO PAULO/SP

Falecimento em: 14/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:





CALIL DOMINGOS DA SILVA - 81 anos - SAO JOSÉ DA BOA VISTA/PR

Falecimento em: 14/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELCIO SILVA - 75 anos - NOVA FÁTIMA/PR

Falecimento em: 14/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: NOVA FATIMA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: NOVA FÁTIMA-PR

Situação:





JOAO EZIQUIEL GOMES - 79 anos - SERTANÓPOLIS/PR

Falecimento em: 14/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LAZARO APARECIDO TONIETTE - 71 anos - QUATIGUA/PR

Falecimento em: 14/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: QUATIGUA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE QUATIGUA

Situação:



