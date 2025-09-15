Lista de falecimentos dos dias 14 e 15 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta segunda-feira (15).
EDUARDO VOLEK - 70 anos - JOAQUIM TÁVORA/PR
Falecimento em: 15/09/2025
HILDA VEISS - 75 anos - ROLÂNDIA/PR
Falecimento em: 15/09/2025
Local do Velório: ROLÂNDIA-PR
Local do Sepultamento: ROLÂNDIA-PR
JOSEFINA PIRES NOGUEIRA - 92 anos - ANDIRÁ/PR
Falecimento em: 15/09/2025
Local do Velório: ANDIRA-PR
Local do Sepultamento: ANDIRA-PR
ALLAN PEREIRA DE OLIVEIRA - 32 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/09/2025
Data e Horário do Velório: 14/09/2025 - 22:00
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA
Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ANA FERREIRA DE PAULA SOUSA - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 14/09/2025
Data e Horário do Velório: 14/09/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 15/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: VELANDO
ANDRÉ ROJO VENCIGUERRA - 76 anos - CAFEARA/PR
Falecimento em: 14/09/2025
Local do Velório: CAFEARA-PR
Local do Sepultamento: CAFEARA-PR
ANTONY BENICIUS PEREIRA - 0 anos - JAGUAPITÃ/PR
Falecimento em: 14/09/2025
APARECIDA DE CASTRO DE PAUDA - 65 anos - CAMBÉ/PR
Falecimento em: 14/09/2025
APARECIDA INEZ FURTADO DA SILVA - 79 anos - SÃO PAULO/SP
Falecimento em: 14/09/2025
Local do Velório: OUTRO
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
CALIL DOMINGOS DA SILVA - 81 anos - SAO JOSÉ DA BOA VISTA/PR
Falecimento em: 14/09/2025
ELCIO SILVA - 75 anos - NOVA FÁTIMA/PR
Falecimento em: 14/09/2025
Local do Velório: NOVA FATIMA-PR
Local do Sepultamento: NOVA FÁTIMA-PR
JOAO EZIQUIEL GOMES - 79 anos - SERTANÓPOLIS/PR
Falecimento em: 14/09/2025
LAZARO APARECIDO TONIETTE - 71 anos - QUATIGUA/PR
Falecimento em: 14/09/2025
Local do Velório: QUATIGUA/PR
Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE QUATIGUA
