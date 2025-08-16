Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h deste sábado (16).
CACILDA ROSA DE AQUINO - 76 anos - ROLÂNDIA/PR
Falecimento em: 16/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ENY SILVA SANTOS - 93 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 16/08/2025
Data e Horário do Velório: 16/08/2025 - 11:30
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 16/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: PREPARANDO
JOSE NATAL ROSA - 69 anos - JAGUAPITÃ/PR
Falecimento em: 16/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA - 85 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 16/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação:
OSMAR DIAS DE OLIVEIRA - 62 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 16/08/2025
Data e Horário do Velório: 16/08/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 17/08/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
ADAO ALVES DE OLIVEIRA - 81 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 15/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IBIPORA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ADELAIDE APPARECIDA PALUGAN DOS SANTOS - 86 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/08/2025
Data e Horário do Velório: 16/08/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 16/08/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA
Situação: VELANDO
ALICE DOS ANJOS MARTINS WOITAS - 96 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/08/2025
Data e Horário do Velório: 16/08/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 16/08/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
ANTONIO ANACLETO TIEPPO - 85 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/08/2025
Data e Horário do Velório: 15/08/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO