Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h deste sábado (16).





CACILDA ROSA DE AQUINO - 76 anos - ROLÂNDIA/PR

Falecimento em: 16/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ENY SILVA SANTOS - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/08/2025

Data e Horário do Velório: 16/08/2025 - 11:30

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





JOSE NATAL ROSA - 69 anos - JAGUAPITÃ/PR

Falecimento em: 16/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação:





OSMAR DIAS DE OLIVEIRA - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/08/2025

Data e Horário do Velório: 16/08/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/08/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





ADAO ALVES DE OLIVEIRA - 81 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 15/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ADELAIDE APPARECIDA PALUGAN DOS SANTOS - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/08/2025

Data e Horário do Velório: 16/08/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 16/08/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





ALICE DOS ANJOS MARTINS WOITAS - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/08/2025

Data e Horário do Velório: 16/08/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/08/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





ANTONIO ANACLETO TIEPPO - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/08/2025

Data e Horário do Velório: 15/08/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 15/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO



