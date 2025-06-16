Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta segunda-feira (16).
ADEMIR ALVES PEREIRA - 54 anos - CENTENARIO DO SUL/PR
Falecimento em: 16/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CENTENARIO DO SUL-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CENTENARIO DO SUL-PR
Situação:
ANA MARIA DOS SANTOS MUNIZ - 62 anos - JAGUAPITA/PR
Falecimento em: 16/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MILTON BROGIO CAPRIOLI - 75 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 16/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL
Situação:
ALBERTO SHULTZ - 63 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 15/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação: