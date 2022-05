Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 7h55.



MARIA BARBOZA ALVES - 96 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOSE SOARES - 98 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





TEREZA MARQUES RODRIGUES - 91 anos - SIQUEIRA DE CAMPOS

Falecimento em: 15/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LEONICE BUTINI DAGUIS - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





HESTUCO KAWASAKY - 80 anos - BANDEIRANTES

Falecimento em: 16/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





JOAO CARLOS GOMES - 49 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 15/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





EDSON MANOEL DA SILVA - 59 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 17/05/2022 - 08H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ANTONIO DOMINGOS DA SILVA - 76 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 15/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA BERNARDINA GOMES - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





NELIDE RECANELLO ARREBOLA - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/05/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: IGREJA PRESBITERIANA- RUA FOZ DO IGUAÇU, 171

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





FERNANDA GOMES DE ARAUJO SILVA - 35 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/05/2022

Início do Velório: 00H30

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





IZAURA KATSUKO SEKI SALVIONI - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/05/2022

Início do Velório: 00H01

Local do Velório: RUA JOSE GONÇALVES VIANA FILHO EM F. AO 165 CAP. N. GRAÇAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





ANTONIO LUZ REIS - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 15/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





CLEUSA MARIA DE SANTA - 64 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 15/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ





IZABEL DE ASSIS BRONZATI - 90 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 15/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS