Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de maio de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ALVO ANTONIO BRESSAN - 84 anos - LONDRINA/PR

Publicidade

Publicidade

Falecimento em: 16/05/2023

Data e Horário do Velório: 16/05/2023 - 10:00

Publicidade

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2023 - 16:30

Publicidade

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

Publicidade





CEZAR MARUQES BUSTO - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/05/2023

Publicidade

Data e Horário do Velório: 16/05/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: SEPULTAMENTO CEMITERIO MUNICIPAL DE CAMBE

Publicidade

Situação: PREPARANDO





JOAO VICENTE DOS SANTOS - 77 anos - SERTANOPOLIS /PR

Falecimento em: 16/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LEYDE REGINA SONCELLA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/05/2023

Data e Horário do Velório: 16/05/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





ANDRE LUIZ DE SOUZA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/05/2023

Data e Horário do Velório: 16/05/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/05/2023

Data e Horário do Velório: 15/05/2023 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





CECILIA MENDONÇA GARLA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM DESPEDIDA NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:





ELIAS GIRO KATO - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/05/2023

Data e Horário do Velório: 15/05/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/05/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





ELIZA ELENA DA LUZ - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/05/2023

Data e Horário do Velório: 15/05/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





FLORA NAVARRO SANCHEZ - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/05/2023

Data e Horário do Velório: 15/05/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 15/05/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





GERALDO ALVES DA SILVA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/05/2023

Data e Horário do Velório: 15/05/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/05/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO