Falecimentos dos dias 15 e 16 de novembro de 2024 em Londrina e região

MARIA NASU - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório: 16/11/2024 - 13:30

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

ROSA OLIVEIRA DE PAULA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório: 16/11/2024 - 09:00

Local do Velório: IG. PRESB. RENOVADA DISTRITAL IRERE

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL IRERÊ

Situação: VELANDO





ADEMAR TAVARES - 82 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório: 15/11/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





ANTILHA DE JESUS FERREIRA FERNANDES - 91 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO DA SILVA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: IBIPORA

Situação:





ANTONIO VERLINGUE ALMEIDA - 68 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDA FERNANDES BIDOIA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório: 15/11/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 15/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ATILIO ARCANJO DA CRUZ - 42 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CARMELA TRAMONTINA DE BARROS - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório: 16/11/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - BELA VISTA DO PARAISO

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. SÃO JOAO BATISTA

Situação: VELANDO





CELSO MARTINS - 58 anos - LOANDA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: LOANDA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE LOANDA

Situação:





CLAUDENIR MARCOS PAGANINI - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELIAS AMERICO - 55 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ROLANDIA

Situação:





ELIZABETH SIMABUCO NARA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório: 16/11/2024 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





ELZA BAZONI GAMBI - 86 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EPAMINONDAS DULTRA DA SILVA - 100 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório: 15/11/2024 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOSE APARECIDO RAFAELI - 73 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SERTANOPOLIS/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS

Situação:





LEONILDES CORDEIRO NUNES - 83 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATORIO MARINGA

Situação:





MARCOS BORGES DAVID - 31 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório: 15/11/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 15/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





MARIA ALICE GOULARTE DE MORAIS - 1 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - 74 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SIQUEIRA CAMPOS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA DE LOURDES PORFIRIO RODRIGUES - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório: 16/11/2024 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2024 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





MATHEUS DE FREITAS RIBEIRO - 33 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 15/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





NEUZA PROSPERO - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 15/11/2024 - 17:30

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





NT - GABRIELLA LILIANE YOSHITOMI RECHE - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SILVIO RODRIGUES DA SILVA - 66 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. CAMBARA

Situação:





VALDECIR MARTINS - 65 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 15/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: