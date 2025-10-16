Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h30 desta quinta-feira (16).
LOURDES MARTINS TENA - 81 anos - LONDRINA/PR
Receba nossas notícias NO CELULARWHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Falecimento em: 16/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA
Data e Horário do Sepultamento: 16/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação:
MARIO FERREIRA DA SILVA - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 16/10/2025
Data e Horário do Velório: 16/10/2025 - 09:00
Local do Velório: ASSEMBLEIA DE DEUS - R. SERRA DA GRACIOSA, 377
Data e Horário do Sepultamento: 16/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
ANTONIO CARLOS BURGHI - 67 anos - SERTANÓPOLIS/PR
Falecimento em: 15/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação: