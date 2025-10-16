Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h30 desta quinta-feira (16).





LOURDES MARTINS TENA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 16/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:

MARIO FERREIRA DA SILVA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/10/2025

Data e Horário do Velório: 16/10/2025 - 09:00

Local do Velório: ASSEMBLEIA DE DEUS - R. SERRA DA GRACIOSA, 377

Data e Horário do Sepultamento: 16/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





ANTONIO CARLOS BURGHI - 67 anos - SERTANÓPOLIS/PR

Falecimento em: 15/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



