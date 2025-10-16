Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Obituário

Falecimentos dos dias 15 e 16 de outubro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
16 out 2025 às 08:36

Compartilhar notícia

Foto: Guto Rocha
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h30 desta quinta-feira (16).


LOURDES MARTINS TENA - 81 anos - LONDRINA/PR

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

Falecimento em: 16/10/2025

Data e Horário do Velório:

Publicidade

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 16/10/2025 - 16:00

Publicidade

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:

Publicidade


MARIO FERREIRA DA SILVA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/10/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório: 16/10/2025 - 09:00

Local do Velório: ASSEMBLEIA DE DEUS - R. SERRA DA GRACIOSA, 377

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento: 16/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Publicidade

Situação: PREPARANDO


ANTONIO CARLOS BURGHI - 67 anos - SERTANÓPOLIS/PR

Falecimento em: 15/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Cadastre-se em nossa newsletter

Situação:


obituário Obituário Londrina obituários Falecimentos Acesf Acesf de Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas