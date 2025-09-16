Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15 desta terça-feira (16).
JOAO BATISTA MOREIRA - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 16/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação:
ZENILDA LUIZ DE OLIVEIRA - 72 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 16/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANGELA MARIA MACHADO - 75 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/09/2025
Data e Horário do Velório: 16/09/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
BENEDITO FERREIRA COSTA - 82 anos - CAMBÉ/PR
Falecimento em: 15/09/2025
Data e Horário do Velório: 16/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAP. NOVO BANDEIRANTES - RUA:FRANCISCO XAVIER DA SILVA,525
Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2025 - 16:30
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
DEOCY CONCEIÇAO GUIMBARSKI - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/09/2025
Data e Horário do Velório: 15/09/2025 - 17:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
DURVALINO FRANCISCO DE SALES - 95 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CONGONHINHAS/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CONGONHINHAS
Situação:
EDUARDO FABRETTI SANTOS - 73 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 15/09/2025
Data e Horário do Velório: 15/09/2025 - 19:30
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ANGELUS
Situação: VELANDO