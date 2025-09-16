Lista de falecimentos dos dias 15 e 16 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15 desta terça-feira (16).









JOAO BATISTA MOREIRA - 83 anos - LONDRINA/PR

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Falecimento em: 16/09/2025

Data e Horário do Velório:

Publicidade

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Publicidade

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:

Publicidade





ZENILDA LUIZ DE OLIVEIRA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/09/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Publicidade

Situação:





ANGELA MARIA MACHADO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/09/2025

Data e Horário do Velório: 16/09/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





BENEDITO FERREIRA COSTA - 82 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 15/09/2025

Data e Horário do Velório: 16/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAP. NOVO BANDEIRANTES - RUA:FRANCISCO XAVIER DA SILVA,525

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2025 - 16:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





DEOCY CONCEIÇAO GUIMBARSKI - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/09/2025

Data e Horário do Velório: 15/09/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





DURVALINO FRANCISCO DE SALES - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CONGONHINHAS/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CONGONHINHAS

Situação:





EDUARDO FABRETTI SANTOS - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/09/2025

Data e Horário do Velório: 15/09/2025 - 19:30

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ANGELUS

Situação: VELANDO







