Falecimentos dos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023 em Londrina e região

Lista de falecimentos desta quinta e sexta-feira, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ADAUTO DUARTE - 63 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 17/02/2023

Data e Horário do Velório: 17/02/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO





NELZA MARCAL SILVA - 91 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 17/02/2023

Data e Horário do Velório: 17/02/2023 - 00:01

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

PAULO ALVES - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/02/2023

Data e Horário do Velório: 17/02/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 18/02/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





RUTE DOS SANTOS SILVA - 58 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 17/02/2023

Data e Horário do Velório: 17/02/2023 - 00:01

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA - 83 anos - LUPÍONOPOLIS/PR



Falecimento em: 16/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

EDISON JOSE BRESSAN - 75 anos - RIBEIRAO CLARO/PR

Falecimento em: 16/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: RIBEIRAO CLARO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IRACI DOS SANTOS PEREIRA - 81 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 16/02/2023

Data e Horário do Velório: 16/02/2023 - 00:01

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

IZABEL CRISTINA DE SOUZA NUNES - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2023

Data e Horário do Velório: 16/02/2023 - 15:00

Local do Velório: R:RUY VIRMOND CARNASCIALLI , 486

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOSE BRUNO - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2023

Data e Horário do Velório: 16/02/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

LAHIS FRANCIELE PEREIRA - 31 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2023

Data e Horário do Velório: 16/02/2023 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2023 - 12:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





LENI PEREIRA DE SOUZA - 66 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 16/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: MUN. DE JACAREZINHO

Situação:

LURIVAL LAPA - 89 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 16/02/2023

Data e Horário do Velório: 17/02/2023 - 00:01

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LUZIA VILELA VIEIRA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2023

Data e Horário do Velório: 16/02/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





MOISES EUGENIO DA SILVA - 84 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 16/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JAGUAPITA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NAIR OLIVEIRA VERTINA - 67 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 16/02/2023

Data e Horário do Velório: 16/02/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





NELSON DA SILVA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





OCELIA BORGES FERREIRA - 83 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 16/02/2023

Data e Horário do Velório: 16/02/2023 - 00:01

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RENATO SILVESTRE ARAUJO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2023

Data e Horário do Velório: 16/02/2023 - 11:30

Local do Velório: SALAO PAROQUIAL DA IG.CATOLICA DE TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento: 16/02/2023 - 18:00

Local do Sepultamento: TAMARANA

Situação: SEPULTADO





SERGIO CLAUDINO DA SILVA - 65 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 16/02/2023

Data e Horário do Velório: 16/02/2023 - 00:01

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORA

Situação:





SERGIO LUIZ OLGADO - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP. CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação:





TEREZA PEREIRA DA SILVA CUNHA - 82 anos - PINHALAO/PR

Falecimento em: 16/02/2023

Data e Horário do Velório: 17/02/2023 - 00:01

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Situação: SEPULTADO