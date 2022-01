Falecimentos dos dias 16 e 17 de janeiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 13 e 14 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h07.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





CLAUDIO PECHIN - 66 anos - LONDRINA

Comunicação em: 17/01/2022 - 06H33

Falecimento em: 17/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 17/01/2022

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

BENEDICTA MARIA DA SILVA - 93 anos - IBIPORÃ

Comunicação em: 17/01/2022 - 00H33

Falecimento em: 16/01/2022

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE IBIPORÃ





JAIR DE PADUA - 67 anos - LONDRINA

Comunicação em: 16/01/2022 - 20H27

Falecimento em: 16/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





PAULO ROBERTO BUENO - 75 anos - LONDRINA

Comunicação em: 16/01/2022 - 20H20

Falecimento em: 16/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





Continua depois da publicidade

LUCIANO COSTA - 84 anos - LONDRINA

Comunicação em: 16/01/2022 - 19H35

Falecimento em: 16/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





EDIVALDO PEREIRA - 60 anos - IBIPORÃ

Comunicação em: 16/01/2022 - 17H35

Falecimento em: 16/01/2022

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





KAIO FERREIRA DA SILVA - 14 anos - LONDRINA

Comunicação em: 16/01/2022 - 15H36

Falecimento em: 16/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA ROSA DE SOUSA - 74 anos - LONDRINA

Comunicação em: 16/01/2022 - 15H01

Falecimento em: 16/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE SERTANÓPOLIS





SEBASTIANA VIEIRA REBEQUE - 79 anos - LONDRINA

Comunicação em: 16/01/2022 - 13H52

Falecimento em: 16/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA