Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







HISAKI ONISHI - 82 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 17/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ANTONIO FRANCISCO MODESTO NETO - 87 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 16/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDA DE ABREU SALES - 75 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 16/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: