Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de julho de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h50 desta quinta-feira (17).





BENEDITA LEOPOLDO - 75 anos - FLORESTÓPOLIS/PR

Falecimento em: 17/07/2025

Situação:





ELY VIEIRA - 81 anos - ASSAÍ/PR

Falecimento em: 17/07/2025

Situação:





JURANDIR VIEIRA DE CARVALHO - 69 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Falecimento em: 17/07/2025

Situação:





LUIZ ANTÔNIO VALERIO - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/07/2025

Situação:





MARIA APARECIDA DA SILVA - 81 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 17/07/2025

Situação:





PEDRO EMIDIO RIBEIRO DA CRUZ - 80 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 17/07/2025

Situação: