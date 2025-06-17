Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h43 desta terça-feira (17).





ALEX SANDRO LOURENÇO - 41 anos - URAI/PR

Falecimento em: 17/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ANGELE HAJJAR - 91 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 17/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO ALVES - 66 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 17/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO CARLOS WACHESKI - 75 anos - FAXINAL/PR

Falecimento em: 17/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELIZABETE MOREIRA - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2025

Data e Horário do Velório: 17/06/2025 - 10:30

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situação: PREPARANDO





JULIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - 83 anos - JOAQUIM TÁVORA/PR

Falecimento em: 17/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MANUELA VITORIA MARTINS - 1 anos - PINDAMONHANGABA/SP

Falecimento em: 17/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA APARECIDA LEITE CAVALCANTE - 60 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 17/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: RUA ORLANDO SILVA 379 - IG. SAG. MISSOES - VILA ISABEL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação:





MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA APARECIDA VERGINELI MUSSI - 69 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 17/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSI-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





THEREZINHA PINTON POSTALI - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2025

Data e Horário do Velório: 17/06/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





ADALBERTO FIGUEIRO - 70 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 16/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: