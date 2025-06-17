Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h43 desta terça-feira (17).
ALEX SANDRO LOURENÇO - 41 anos - URAI/PR
Falecimento em: 17/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANGELE HAJJAR - 91 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 17/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANTONIO ALVES - 66 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 17/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANTONIO CARLOS WACHESKI - 75 anos - FAXINAL/PR
Falecimento em: 17/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ELIZABETE MOREIRA - 53 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/06/2025
Data e Horário do Velório: 17/06/2025 - 10:30
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ
Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA
Situação: PREPARANDO
JULIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - 83 anos - JOAQUIM TÁVORA/PR
Falecimento em: 17/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
MANUELA VITORIA MARTINS - 1 anos - PINDAMONHANGABA/SP
Falecimento em: 17/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
MARIA APARECIDA LEITE CAVALCANTE - 60 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 17/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: RUA ORLANDO SILVA 379 - IG. SAG. MISSOES - VILA ISABEL
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação:
MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA - 73 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIA APARECIDA VERGINELI MUSSI - 69 anos - ASSAI/PR
Falecimento em: 17/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ASSI-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
THEREZINHA PINTON POSTALI - 96 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/06/2025
Data e Horário do Velório: 17/06/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 17/06/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
ADALBERTO FIGUEIRO - 70 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 16/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação: