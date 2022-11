Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de novembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).





DAURIA DE GOBBI ARAUJO - 75 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 17/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

AILTON MACHADO VIDAL - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório: 16/11/2022 - 22:30

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2022 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





AMELIA PEREZ SCORCI - 86 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório: 16/11/2022 - 15:00

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2022 - 00:00

Local do Sepultamento: TRES FRONTEIRAS

Situação: SEPULTADO





ANDRE MANSANO SERVILHA - 80 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CELSO GONCALVES DA SILVA - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório: 16/11/2022 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CLARA YUKUIE YAMAMOTO MURAKAMI - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ENDEREÇO: RUA JOSÉ GUILHERME PAGNANI, VILA FIGUEIRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ENDEREÇO: RUA JOSÉ GUILHERME PAGNANI, VILA FIGUEIRA

Situação:





DEMETRIO FELIX DA SILVA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório: 16/11/2022 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





DEUZA APARECIDA ORTIZ ZOTARELI - 77 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO

Situação:





EURICE ALVES DA CRUZ FREITAS - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório: 17/11/2022 - 03:30

Local do Velório: (IGREJA)R:IZIDIO FREDERICO DE BRITO,243.CJ MARIA CECILIA.

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





GERALDO BONORA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório: 16/11/2022 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





GILMAR FERREIRA DA SILVA - 49 anos - IBIPORA /PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IVONE BALDUINO MARINHO - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório: 16/11/2022 - 16:00

Local do Velório: RUA DE PINEDO 219 - NOVO AEROPORTO - 5 IG. PRESB

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO





JOSE GOLFIERI NETO - 87 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE ODUVALDO TECO DOS SANTOS - 22 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO C/ ACOMP NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2022 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação:





MARCIAL ESCOBAR VEGA - 82 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: GUARACI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA CORDEIRO VIEIRA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório: 16/11/2022 - 20:00

Local do Velório: RUA ARATICUM, 622 JD MAIRÁ

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





MARIA LUIZA COZZO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório: 16/11/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2022 - 16:30

Local do Sepultamento: DISTRITAL HEIMTAL

Situação: SEPULTADO





OSCAR RIBAS - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório: 17/11/2022 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





OSVALDO CASSANTE - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





OTACILIO FELIX DOS SANTOS - 96 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





OTILHA JOSE DOS ANJOS - 98 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório: 17/11/2022 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





SUELI DE MARIA MULLER RIBEIRO - 62 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





THIAGO DE MOURA SILVA - 35 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 16/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: