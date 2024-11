Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de novembro de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).





ANTONIO BALTAZAR CANGUSSU - 77 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

APARECIDA BATISTA DA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório: 17/11/2024 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 18/11/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





BEATRIS RODRIGUES DA SILVA FLORENÇO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:





EVERALDO CAYRES MINATTI - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





FRANCISCO WILSON ALMEIDA PIRAJA - 98 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório: 17/11/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2024 - 17:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





JOAO GARCIA SANCHES - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório: 17/11/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





JULIETA TORINO DA SILVA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório: 17/11/2024 - 12:00

Local do Velório: PAROQUIA CRISTO BOM PASTOR - LINDOIA

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





LUIZ CARLOS ARAUJO - 58 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE ROLANDIA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA - 66 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ORLANDO ZANIANI - 84 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FLORESTOPOLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





TANIA JESSI LIMA MAZIERO - 75 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





TAYNARA GABRIELA GUERRA - 15 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 17/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE IBIPORA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





APARECIDA SANCHES MARQUES - 76 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório: 17/11/2024 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





CLARIOVALDO AMIANTE - 63 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ROLANDIA

Situação:





GABRIEL GONGORA REIS - 0 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE BANDEIRANTES

Situação:





GUILHERME MUTENDELE - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CORPO VAI PARA ANGOLA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





INEZ DA PALMA LIEL - 63 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO PEDRO - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO C/ ACOMPANHAMENTO NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:





JOELI APARECIDA BUENO BOSKA - 69 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE FELIPE DO NASCIMENTO - 0 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA CELESTE CORREIA GONÇALVEZ DE OLIVEIRA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório: 16/11/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





MARIA CIRILO DOS SANTOS - 78 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 16/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE IBIPORA

Situação: