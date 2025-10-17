Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15 desta sexta-feira (17).
ANTONIO GALVÃO - 83 anos - URAÍ/PR
Falecimento em: 17/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: URAÍ-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
NOEMI APARECIDA DE OLIVEIRA - 66 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
TEREZA MENDES DOS SANTOS - 74 anos - IBAITI/PR
Falecimento em: 17/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ANA PAULA DA COSTA - 40 anos - ROLÂNDIA/PR
Falecimento em: 16/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ROLÂNDIA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
BEATRIZ FERREIRA DAS CHAGAS - 79 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 16/10/2025
Data e Horário do Velório: 16/10/2025 - 16:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 17/10/2025 - 04:00
Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCE
Situação: SEPULTADO
DIEGO DA SILVA NASCIMENTO - 39 anos - CAMBÉ/PR
Falecimento em: 16/10/2025
Data e Horário do Velório: 17/10/2025 - 13:00
Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAMENTO C/ ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 17/10/2025 - 13:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
FRANCISCO DE PAULA E SILVA - 91 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 16/10/2025
Data e Horário do Velório: 17/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE
Data e Horário do Sepultamento: 17/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE
Situação: VELANDO
ISAIAS LUCINDO DE OLIVEIRA - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 16/10/2025
Data e Horário do Velório: 17/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 17/10/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
JOAO KLOSTER FILHO - 64 anos - IBIPORÃ/PR
Falecimento em: 16/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IBIPORÃ-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
LETICIA MARIA TOMICH PORTUGAL - 57 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 16/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 17/10/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: