Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15 desta sexta-feira (17).





ANTONIO GALVÃO - 83 anos - URAÍ/PR

Publicidade

Publicidade

Falecimento em: 17/10/2025

Data e Horário do Velório:

Publicidade

Local do Velório: URAÍ-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Publicidade

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





NOEMI APARECIDA DE OLIVEIRA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/10/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Publicidade

Situação:





TEREZA MENDES DOS SANTOS - 74 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 17/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANA PAULA DA COSTA - 40 anos - ROLÂNDIA/PR

Falecimento em: 16/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





BEATRIZ FERREIRA DAS CHAGAS - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/10/2025

Data e Horário do Velório: 16/10/2025 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/10/2025 - 04:00

Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCE

Situação: SEPULTADO





DIEGO DA SILVA NASCIMENTO - 39 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 16/10/2025

Data e Horário do Velório: 17/10/2025 - 13:00

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAMENTO C/ ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 17/10/2025 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





FRANCISCO DE PAULA E SILVA - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/10/2025

Data e Horário do Velório: 17/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 17/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE

Situação: VELANDO





ISAIAS LUCINDO DE OLIVEIRA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/10/2025

Data e Horário do Velório: 17/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/10/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOAO KLOSTER FILHO - 64 anos - IBIPORÃ/PR

Falecimento em: 16/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LETICIA MARIA TOMICH PORTUGAL - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 17/10/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Situação:



