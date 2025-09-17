Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h55 desta quarta-feira (17).





ABELARDO JOAQUIM PEREIRA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/09/2025

Data e Horário do Velório: 17/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2025 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

BERTINA DE SOUZA TIEPO - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/09/2025

Data e Horário do Velório: 17/09/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO





CRISTIANE PIRES FERREIRA - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/09/2025

Data e Horário do Velório: 17/08/2025 - 19:30

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2025 - 22:30

Local do Sepultamento: REPRESENTANTE CREMATÓRIO HUDSON

Situação: VELANDO





EDNA MANTOVI NUNES - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/09/2025

Data e Horário do Velório: 17/09/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





EDUARDO ZANLORENZI - 47 anos - APUCARANA/PR

Falecimento em: 17/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BRUNA CARLA SOARES PINTO - 30 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/09/2025

Data e Horário do Velório: 16/09/2025 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





CRISTIANE ACOSTA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/09/2025

Data e Horário do Velório: 16/09/2025 - 22:30

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





DOLCIL FERREIRA DA LUZ - 74 anos - JUNDIAÍ DO SUL/PR

Falecimento em: 16/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





GERALDO GARCIA - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/09/2025

Data e Horário do Velório: 17/09/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





HISSAKO ANZAI KANO - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/09/2025

Data e Horário do Velório: 16/09/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





IRACEMA EVARISTO RAMALHO - 75 anos - FLORESTÓPOLIS/PR

Falecimento em: 16/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FLORESTÓPOLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PORECATU

Situação:







