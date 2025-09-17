Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h55 desta quarta-feira (17).
ABELARDO JOAQUIM PEREIRA - 80 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/09/2025
Data e Horário do Velório: 17/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2025 - 13:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
BERTINA DE SOUZA TIEPO - 85 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/09/2025
Data e Horário do Velório: 17/09/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: PREPARANDO
CRISTIANE PIRES FERREIRA - 51 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/09/2025
Data e Horário do Velório: 17/08/2025 - 19:30
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2025 - 22:30
Local do Sepultamento: REPRESENTANTE CREMATÓRIO HUDSON
Situação: VELANDO
EDNA MANTOVI NUNES - 94 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/09/2025
Data e Horário do Velório: 17/09/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
EDUARDO ZANLORENZI - 47 anos - APUCARANA/PR
Falecimento em: 17/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
BRUNA CARLA SOARES PINTO - 30 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 16/09/2025
Data e Horário do Velório: 16/09/2025 - 00:01
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
CRISTIANE ACOSTA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI - 53 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 16/09/2025
Data e Horário do Velório: 16/09/2025 - 22:30
Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
DOLCIL FERREIRA DA LUZ - 74 anos - JUNDIAÍ DO SUL/PR
Falecimento em: 16/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
GERALDO GARCIA - 95 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 16/09/2025
Data e Horário do Velório: 17/09/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA
Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
HISSAKO ANZAI KANO - 96 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 16/09/2025
Data e Horário do Velório: 16/09/2025 - 14:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: SEPULTADO
IRACEMA EVARISTO RAMALHO - 75 anos - FLORESTÓPOLIS/PR
Falecimento em: 16/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: FLORESTÓPOLIS-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: PORECATU
Situação: