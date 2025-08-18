Lista de falecimentos dos dias 17 e 18 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta segunda-feira (18).









APARICIO MÁRTIRE FERREIRA - 73 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 18/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA MARIANA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SANTA MARIANA

Situação:

CICERO MATIOLLI - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ARAPONGAS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ARAPONGAS-PR

Situação:





NATAL JOSE NATALE - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: TAGUAI-SP

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: TAGUAI-SP

Situação:





NEIZINHA TEREZINHA DA FONSECA - 67 anos - LONDRINA /PR

Falecimento em: 18/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ALIETA ZAMMATARO VIARO - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/08/2025

Data e Horário do Velório: 18/08/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA VELATORIA CENTRAL CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 18/08/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO PADRE SYMPHORIANO KOPF

Situação: PREPARANDO





APARECIDA DA SILVA FERREIRA - 73 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 17/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PORECATU-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PORECATU-PR

Situação:







