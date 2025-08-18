Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Obituário

Falecimentos dos dias 17 e 18 de agosto de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
18 ago 2025 às 08:12

Compartilhar notícia

Foto: Guto Rocha
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Lista de falecimentos dos dias 17 e 18 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta segunda-feira (18).



APARICIO MÁRTIRE FERREIRA - 73 anos - SANTA MARIANA/PR

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Falecimento em: 18/08/2025

Data e Horário do Velório:

Publicidade

Local do Velório: SANTA MARIANA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Publicidade

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SANTA MARIANA

Situação:

Publicidade


CICERO MATIOLLI - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/08/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ARAPONGAS-PR

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ARAPONGAS-PR

Publicidade

Situação:


NATAL JOSE NATALE - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: TAGUAI-SP

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: TAGUAI-SP

Situação:


NEIZINHA TEREZINHA DA FONSECA - 67 anos - LONDRINA /PR

Falecimento em: 18/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


ALIETA ZAMMATARO VIARO - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/08/2025

Data e Horário do Velório: 18/08/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA VELATORIA CENTRAL CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 18/08/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO PADRE SYMPHORIANO KOPF

Situação: PREPARANDO


APARECIDA DA SILVA FERREIRA - 73 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 17/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PORECATU-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PORECATU-PR

Situação:



Obituário Londrina obituários Falecimentos Acesf Acesf de Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas