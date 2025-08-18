Lista de falecimentos dos dias 17 e 18 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta segunda-feira (18).
APARICIO MÁRTIRE FERREIRA - 73 anos - SANTA MARIANA/PR
Falecimento em: 18/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SANTA MARIANA/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SANTA MARIANA
Situação:
CICERO MATIOLLI - 62 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ARAPONGAS-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: ARAPONGAS-PR
Situação:
NATAL JOSE NATALE - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: TAGUAI-SP
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: TAGUAI-SP
Situação:
NEIZINHA TEREZINHA DA FONSECA - 67 anos - LONDRINA /PR
Falecimento em: 18/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ALIETA ZAMMATARO VIARO - 97 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/08/2025
Data e Horário do Velório: 18/08/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA VELATORIA CENTRAL CAMBE
Data e Horário do Sepultamento: 18/08/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: CEMITERIO PADRE SYMPHORIANO KOPF
Situação: PREPARANDO
APARECIDA DA SILVA FERREIRA - 73 anos - PORECATU/PR
Falecimento em: 17/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: PORECATU-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: PORECATU-PR
Situação: