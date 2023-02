Falecimentos dos dias 17 e 18 de fevereiro de 2023 em Londrina e região

Lista de falecimentos desta quinta e sexta-feira, dias 17 e 18 de fevereiro de 2023, em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







EDMUNDO OSCAR JESUS MACHADO - 75 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 18/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

JOAO CARLOS BASI - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA VITA DE CARVALHO SCHIAVINATO - 76 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 18/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





OLIMPIO FAGANHOLI - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/02/2023

Data e Horário do Velório: 18/02/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/02/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





WANDERCIR DOMINGUES - 33 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/02/2023

Data e Horário do Velório: 18/02/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 19/02/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO