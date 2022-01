Lista de falecimentos dos dias 17 e 18 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h10.



JUDITH DO AMPARO SILVA LOPES - 74 anos - LONDRINA

Comunicação em: 18/01/2022 - 04H22

Falecimento em: 18/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA OLIVEIRA CAMARGO - 85 anos - LONDRINA

Comunicação em: 18/01/2022 - 04H20

Falecimento em: 18/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CARLOS ALBERTO DE SOUZA PINTO - 52 anos - IBIPORÃ

Comunicação em: 18/01/2022 - 04H17

Falecimento em: 18/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/01/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





MARIA APARECIDA PEREIRA - 77 anos - LONDRINA

Comunicação em: 18/01/2022 - 00H57

Falecimento em: 17/01/2022

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 18/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





APARECIDA CONCEIÇÃO BARBOSA RODRIGUES - 56 anos - LONDRINA

Comunicação em: 17/01/2022 - 23H52

Falecimento em: 17/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/01/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ALANA APARECIDA ZORZETO DE CARVALHO - 33 anos - LONDRINA

Comunicação em: 17/01/2022 - 23H26

Falecimento em: 17/01/2022

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 18/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





AMARILDO SEVERINO CASCIQUE - 58 anos - FLORESTÓPOLIS

Comunicação em: 17/01/2022 - 21H27

Falecimento em: 17/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ORIKO FLAVIA WADA - 68 anos - LONDRINA

Comunicação em: 17/01/2022 - 21H13

Falecimento em: 17/01/2022

Local do Velório: URAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NAIR MARIA BARBOSA - 67 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Comunicação em: 17/01/2022 - 19H32

Falecimento em: 17/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NILTON IZIDORO - 78 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 17/01/2022 - 17H21

Falecimento em: 17/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LUIZA DE SOUZA SIQUEIRA - 70 anos - PINHALÃO

Comunicação em: 17/01/2022 - 17H05

Falecimento em: 17/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA APARECIDA CAMARGO DE SOUZA - 49 anos - FLORESTÓPOLIS

Comunicação em: 17/01/2022 - 15H15

Falecimento em: 17/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





WILSON GONZAGA NASCIMENTO - 76 anos - LONDRINA

Comunicação em: 17/01/2022 - 12H45

Falecimento em: 17/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE