Lista de falecimentos dos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







CATIA CAIRES LUZ - 47 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ELZA MICHINHOV MENEZES - 83 anos - FAXINAL/PR

Falecimento em: 18/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FRANCISCO LUNA RAMALHO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

IRENE CARRAZEDO DANTAS - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE JOAO FILHO - 84 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 18/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ANDRE LEHOCZKI - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/01/2023

Data e Horário do Velório: 18/01/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 18/01/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO





ANTONIO APARECIDO DE SOUZA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/01/2023

Data e Horário do Velório: 17/01/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/01/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





CELSO HENRIQUE ALVES - 48 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 17/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: