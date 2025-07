Lista de falecimentos dos dias 17 e 18 de julho de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h00 desta sexta-feira (18).





ANTÔNIO CAETANO DE ANDRADE - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

BIANOR NOGUEIRA DA SILVA - 74 anos - NOVA FÁTIMA/PR

Falecimento em: 18/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: NOVA FÁTIMA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: NOVA FÁTIMA-PR

Situação:

IRENE DOS SANTOS FERREIRA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/07/2025

Data e Horário do Velório: 18/07/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/07/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

MARCIA APARECIDA MONTANHANA - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALZIRA PEREIRA MANZANO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/07/2025

Data e Horário do Velório: 18/07/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/07/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





APARECIDA MACEU CACULA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/07/2025

Data e Horário do Velório: 17/07/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/07/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ARACI DA SILVA OLIVEIRA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/07/2025

Data e Horário do Velório: 17/07/2025 - 08:00

Local do Velório: R:VALDIR DE AZEVEDO,152 -CJ.PARIGOT SOUZA II

Data e Horário do Sepultamento: 18/07/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO