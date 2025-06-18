Lista de falecimentos dos dias 17 e 18 de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h50 desta quarta-feira (18).





APARECIDA RIBEIRO FAVARÃO - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2025

Data e Horário do Velório: 18/06/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

CLAUDIO PEREIRA MASCARANHA - 65 anos - IBIPORÃ/PR

Falecimento em: 18/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAI/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ASSAI/PR

Situação:





JOSE ORLANDO BARBOSA - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2025

Data e Horário do Velório: 18/06/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





RAUL PEDRO BUENO - 77 anos - LONDRINA/

Falecimento em: 18/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: S. JERONIMO DA SERRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SEBASTIAO ROSA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADEMIR APARECIDO LOPES - 46 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/06/2025

Data e Horário do Velório: 17/06/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO



