Lista de falecimentos dos dias 17 e 18 de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h50 desta quarta-feira (18).
APARECIDA RIBEIRO FAVARÃO - 86 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/06/2025
Data e Horário do Velório: 18/06/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
CLAUDIO PEREIRA MASCARANHA - 65 anos - IBIPORÃ/PR
Falecimento em: 18/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ASSAI/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ASSAI/PR
Situação:
JOSE ORLANDO BARBOSA - 84 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/06/2025
Data e Horário do Velório: 18/06/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
RAUL PEDRO BUENO - 77 anos - LONDRINA/
Falecimento em: 18/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: S. JERONIMO DA SERRA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
SEBASTIAO ROSA - 64 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ADEMIR APARECIDO LOPES - 46 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 17/06/2025
Data e Horário do Velório: 17/06/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 18/06/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: VELANDO