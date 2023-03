Lista de falecimentos dos dias 17 e 18 de março de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 9h30 deste sábado (18).







IRENE YOSHIKO SAKATA PACIFICO - 67 anos - URAI/PR

Falecimento em: 18/03/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: URAI

Situação:

NELSIVAN DE FIGUEIREDO - 56 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 18/03/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBE

Situação:





OSMAR SONNEMANN MARTINS - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/03/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





ADELINA BURIM GARCIA - 87 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 17/03/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANA APARECIDA ANTONIASSI VICCIOLI - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/03/2023

Data e Horário do Velório: 18/03/2023 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/03/2023 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO