Falecimentos dos dias 17 e 18 de setembro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
18 set 2025 às 08:13

Foto: Guto Rocha
Lista de falecimentos dos dias 17 e 18 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta quinta-feira (18).



ELISIARIO FERNANDES LEAO - 86 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 18/09/2025

Data e Horário do Velório: 18/09/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA CENTRAL CAMBÉ - R. NOSSA SRA. DO ROCIO, 1040

Data e Horário do Sepultamento: 19/09/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: PREPARANDO

GLORIA YAMAGUTI - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/09/2025

Data e Horário do Velório: 18/09/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 18/09/2025 - 13:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO


JOSE RAMOS DE PAIVA FILHO - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/09/2025

Data e Horário do Velório: 18/09/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 18/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO


MARIA LUIZA COSTA BARBOSA - 80 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 18/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


NELSELON NERI DA SILVA - 82 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 18/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


