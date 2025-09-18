Lista de falecimentos dos dias 17 e 18 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta quinta-feira (18).
ELISIARIO FERNANDES LEAO - 86 anos - CAMBÉ/PR
Falecimento em: 18/09/2025
Data e Horário do Velório: 18/09/2025 - 17:00
Local do Velório: CAPELA CENTRAL CAMBÉ - R. NOSSA SRA. DO ROCIO, 1040
Data e Horário do Sepultamento: 19/09/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA
Situação: PREPARANDO
GLORIA YAMAGUTI - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/09/2025
Data e Horário do Velório: 18/09/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 18/09/2025 - 13:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
JOSE RAMOS DE PAIVA FILHO - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/09/2025
Data e Horário do Velório: 18/09/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 18/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
MARIA LUIZA COSTA BARBOSA - 80 anos - TAMARANA/PR
Falecimento em: 18/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
NELSELON NERI DA SILVA - 82 anos - PORECATU/PR
Falecimento em: 18/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação: