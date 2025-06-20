Pesquisar

Falecimentos dos dias 18 a 20 de junho de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
20 jun 2025 às 07:45

Divulgação/Prefeitura de Apucarana
Lista de falecimentos dos dias 18 a 20 de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h43 desta sexta-feira (20).


ANA APARECIDA DA SILVA - 75 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 20/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BANDEIRANTES-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BANDEIRANTES-PR

Situação:

PEGI AUGUSTA DE LIMA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/06/2025

Data e Horário do Velório: 20/06/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO


AGUIDA DUGOLIM GUELPHO - 85 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


ALBERTO TUKASSA IKEDA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2025 - 12:00

Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCE

Situação: VELANDO


ALFREDO ALVES CAMPOS DA SILVA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO


ANA DE FATIMA CASSIANO LOPES - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


AUGUSTA MARIA REIS - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


DONIZETE LUIZ MANTHAY - 60 anos - FLORESTOPOLIS/

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FLORESTOPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


ELY VIEIRA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATORIO UNILUTUS

Situação: SEPULTADO


ESMAIR JOSE GONCALVES - 69 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SIQUEIRA CAMPOS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SIQUEIRA CAMPOS-PR

Situação:


GERANDI ROSA PRADO - 75 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


HELIO COUTINHO - 71 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


HELOISA CRISTINA RAMOS FERTONANI - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2025 - 12:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO


ILDA BONIFACIO PEREIRA DE MELO - 65 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JAGUAPITA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JAGUAPITA-PR

Situação:


JOAO RIBEIRO DE ALMEIDA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


JOSE ANTONIO DOS SANTOS - 74 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: NOVA SANTA BARBARA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


JOSE HONORIO - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO


LUZIA DA LUZ KWIATKOWSKI MAYER - 79 anos - SAPOPEMA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


LUZIA GOMES DIAS - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO


MARIA PERPETUA DE ALMEIDA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 01:00

Local do Velório: DOMICILIO - RUA DO GUARANA, 75 JD MARABA

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO


SONIA LOIOLA PINTO PIRES - 49 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CENTENARIO DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


ALBERTINA CECILIA GARBOSA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


ALCENIO FORNELLI - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2025

Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO


ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2025

Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO

Por Redação Bonde.

Falecimentos Obituário Londrina obituários cemitério cemitérios Acesf Acesf de Londrina morreu quem morreu
