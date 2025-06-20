Lista de falecimentos dos dias 18 a 20 de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h43 desta sexta-feira (20).
ANA APARECIDA DA SILVA - 75 anos - BANDEIRANTES/PR
Falecimento em: 20/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: BANDEIRANTES-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: BANDEIRANTES-PR
Situação:
PEGI AUGUSTA DE LIMA - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/06/2025
Data e Horário do Velório: 20/06/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: PREPARANDO
AGUIDA DUGOLIM GUELPHO - 85 anos - ALVORADA DO SUL/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ALBERTO TUKASSA IKEDA - 80 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 23:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2025 - 12:00
Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCE
Situação: VELANDO
ALFREDO ALVES CAMPOS DA SILVA - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO
ANA DE FATIMA CASSIANO LOPES - 70 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
AUGUSTA MARIA REIS - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
DONIZETE LUIZ MANTHAY - 60 anos - FLORESTOPOLIS/
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: FLORESTOPOLIS
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ELY VIEIRA - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA
Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CREMATORIO UNILUTUS
Situação: SEPULTADO
ESMAIR JOSE GONCALVES - 69 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SIQUEIRA CAMPOS-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: SIQUEIRA CAMPOS-PR
Situação:
GERANDI ROSA PRADO - 75 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
HELIO COUTINHO - 71 anos - SERTANOPOLIS/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
HELOISA CRISTINA RAMOS FERTONANI - 48 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 18:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2025 - 12:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
ILDA BONIFACIO PEREIRA DE MELO - 65 anos - JAGUAPITA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: JAGUAPITA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: JAGUAPITA-PR
Situação:
JOAO RIBEIRO DE ALMEIDA - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOSE ANTONIO DOS SANTOS - 74 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: NOVA SANTA BARBARA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOSE HONORIO - 96 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
LUZIA DA LUZ KWIATKOWSKI MAYER - 79 anos - SAPOPEMA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
LUZIA GOMES DIAS - 80 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
MARIA PERPETUA DE ALMEIDA - 73 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 01:00
Local do Velório: DOMICILIO - RUA DO GUARANA, 75 JD MARABA
Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
SONIA LOIOLA PINTO PIRES - 49 anos - CENTENARIO DO SUL/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CENTENARIO DO SUL
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ALBERTINA CECILIA GARBOSA - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ALCENIO FORNELLI - 70 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/06/2025
Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 04:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: SEPULTADO
ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO - 70 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/06/2025
Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO