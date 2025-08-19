Pesquisar

Falecimentos dos dias 18 e 19 de agosto de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
19 ago 2025 às 08:15

Foto: Guto Rocha
Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta terça-feira (19).



APARECIDA CONCEIÇAO DE REZENDE PEREIRA - 73 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 19/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

INES ARMELIN - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/08/2025

Data e Horário do Velório: 19/08/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO


JOSE ORLANDO SPOLADOR - 71 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 19/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


VERA LUCIA DE SOUZA PINHEIRO - 62 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 19/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:


ANA MARIA DA SILVA - 66 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 18/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



