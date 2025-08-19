Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta terça-feira (19).
APARECIDA CONCEIÇAO DE REZENDE PEREIRA - 73 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
Falecimento em: 19/08/2025
INES ARMELIN - 73 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/08/2025
Data e Horário do Velório: 19/08/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 19/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: PREPARANDO
JOSE ORLANDO SPOLADOR - 71 anos - ARAPONGAS/PR
Falecimento em: 19/08/2025
VERA LUCIA DE SOUZA PINHEIRO - 62 anos - JATAIZINHO/PR
Falecimento em: 19/08/2025
ANA MARIA DA SILVA - 66 anos - BANDEIRANTES/PR
Falecimento em: 18/08/2025
