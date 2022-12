Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







LIDIA ALINE VENANCIO - 21 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 19/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





ADEMIR BALBINO DAVID JUNIOR - 33 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 18/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANALIA GONCALVES MILANI - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/12/2022

Data e Horário do Velório: 18/12/2022 - 13:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 18/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO