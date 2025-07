Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de julho de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h10 deste sábado (19).





BEATRIZ DA SILVA XAVIER - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/07/2025

Data e Horário do Velório: 19/07/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 19/07/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

ELIANE CORDEIRO - 43 anos - IBIPORÃ/PR

Falecimento em: 19/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FRANCISCA MARIA DA SILVA - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/07/2025

Data e Horário do Velório: 19/07/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 19/07/2025 - 16:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





IDALINA FAZOLI GIONCO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/07/2025

Data e Horário do Velório: 19/07/2025 - 10:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 19/07/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

MARIO FAGUNDES - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANA CELIA RODRIGUES FERRAZ - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/07/2025

Data e Horário do Velório: 19/07/2025 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 19/07/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO