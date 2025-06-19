Falecimentos dos dias 18 e 19 de junho em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h50 desta quinta-feira (19).





ALFREDO ALVES CAMPOS DA SILVA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

ELY VIEIRA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATORIO UNILUTUS

Situação: PREPARANDO





HELIO COUTINHO - 71 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS - 74 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: NOVA SANTA BARBARA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

JOSE HONORIO - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

LUZIA GOMES DIAS - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/06/2025

Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ALBERTINA CECILIA GARBOSA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ALCENIO FORNELLI - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2025

Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/06/2025

Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO