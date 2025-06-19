Falecimentos dos dias 18 e 19 de junho em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de junho de 2025 em Londrina e região divulgado pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h50 desta quinta-feira (19).
ALFREDO ALVES CAMPOS DA SILVA - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
ELY VIEIRA - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA
Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CREMATORIO UNILUTUS
Situação: PREPARANDO
HELIO COUTINHO - 71 anos - SERTANOPOLIS/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOSE ANTONIO DOS SANTOS - 74 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: NOVA SANTA BARBARA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOSE HONORIO - 96 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 15:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 20/06/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
LUZIA GOMES DIAS - 80 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/06/2025
Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
ALBERTINA CECILIA GARBOSA - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/06/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
ALCENIO FORNELLI - 70 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/06/2025
Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 04:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: VELANDO
ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO - 70 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/06/2025
Data e Horário do Velório: 19/06/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 19/06/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO