Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h30 deste domingo (19).
ADELMIR DE SOUZA LEITE - 86 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/10/2025
Data e Horário do Velório: 19/10/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 19/10/2025 - 17:30
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
ADRIANA CRISTINA DA SILVA - 45 anos - ITAMBARACA/PR
Falecimento em: 19/10/2025
Local do Velório: OUTRO
Local do Sepultamento: OUTROS
ANTONIO CARLOS VARGAS - 62 anos - FLORESTOPOLIS/PR
Falecimento em: 19/10/2025
SEBASTIÃO LUIZ DE SIQUEIRA - 96 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/10/2025
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: I.M.L
ESTERO LUIZ FORISTIERI - 88 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 18/10/2025
FLAVIO DA SILVA PIRES - 51 anos - ALVORADA DO SUL/PR
Falecimento em: 18/10/2025
Data e Horário do Velório: 18/10/2025 - 06:50
Local do Velório: ALVORADA DO SUL-PR
Local do Sepultamento: ALVORADA DO SUL-PR
FRANCISCO GUILHEM - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/10/2025
Data e Horário do Velório: 19/10/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 19/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
HERCULANO JONATHAS DE CAMARGO FILHO - 67 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/10/2025
Data e Horário do Velório: 18/10/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 19/10/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
IVO ARRAES DE OLIVEIRA - 72 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/10/2025
Data e Horário do Velório: 18/10/2025 - 13:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 19/10/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: SEPULTADO
JOSE ROBERTO DOS SANTOS - 60 anos - CARLOPOLIS/PR
Falecimento em: 18/10/2025
Local do Velório: CARLOPOLIS-PR
Local do Sepultamento: OUTROS
MARIA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA - 82 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 18/10/2025
MARIA RODRIGUES CHAVES - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/10/2025
Data e Horário do Velório: 18/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 18/10/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO
OZANA JOSE SOARES PRESLHACOVSKI - 65 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/10/2025
VALDECIR JOSE DOS SANTOS - 60 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/10/2025
Data e Horário do Velório: 19/10/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA
Data e Horário do Sepultamento: 19/10/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
VALDINEI NUNES DE ANDRADE - 56 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/10/2025
Data e Horário do Velório: 18/10/2025 - 23:00
Local do Velório: R.R. ANTONIO CAETANO BARBOSA 90 JD CATUAI
Data e Horário do Sepultamento: 19/10/2025 - 10:30
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
VALDIRENE MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS - 47 anos - C. PROCOPIO/PR
Falecimento em: 18/10/2025
Local do Velório: QUATA-SP
Local do Sepultamento: OUTROS
ZULMIRO TEOFILO MONTEIRO - 64 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 18/10/2025
Local do Sepultamento: OUTROS