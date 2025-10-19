Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h30 deste domingo (19).





ADELMIR DE SOUZA LEITE - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/10/2025

Data e Horário do Velório: 19/10/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/10/2025 - 17:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

ADRIANA CRISTINA DA SILVA - 45 anos - ITAMBARACA/PR

Falecimento em: 19/10/2025

Local do Velório: OUTRO

Local do Sepultamento: OUTROS

ANTONIO CARLOS VARGAS - 62 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 19/10/2025

SEBASTIÃO LUIZ DE SIQUEIRA - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/10/2025

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: I.M.L





ESTERO LUIZ FORISTIERI - 88 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 18/10/2025





FLAVIO DA SILVA PIRES - 51 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 18/10/2025

Data e Horário do Velório: 18/10/2025 - 06:50

Local do Velório: ALVORADA DO SUL-PR

Local do Sepultamento: ALVORADA DO SUL-PR





FRANCISCO GUILHEM - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/10/2025

Data e Horário do Velório: 19/10/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 19/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





HERCULANO JONATHAS DE CAMARGO FILHO - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/10/2025

Data e Horário do Velório: 18/10/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/10/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





IVO ARRAES DE OLIVEIRA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/10/2025

Data e Horário do Velório: 18/10/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/10/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOSE ROBERTO DOS SANTOS - 60 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 18/10/2025

Local do Velório: CARLOPOLIS-PR

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA - 82 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 18/10/2025





MARIA RODRIGUES CHAVES - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/10/2025

Data e Horário do Velório: 18/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 18/10/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





OZANA JOSE SOARES PRESLHACOVSKI - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/10/2025





VALDECIR JOSE DOS SANTOS - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/10/2025

Data e Horário do Velório: 19/10/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 19/10/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





VALDINEI NUNES DE ANDRADE - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/10/2025

Data e Horário do Velório: 18/10/2025 - 23:00

Local do Velório: R.R. ANTONIO CAETANO BARBOSA 90 JD CATUAI

Data e Horário do Sepultamento: 19/10/2025 - 10:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





VALDIRENE MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS - 47 anos - C. PROCOPIO/PR

Falecimento em: 18/10/2025

Local do Velório: QUATA-SP

Local do Sepultamento: OUTROS





ZULMIRO TEOFILO MONTEIRO - 64 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 18/10/2025

Local do Sepultamento: OUTROS