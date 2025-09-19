Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h45 desta sexta-feira (18).





ELZA PADILHA DE MACEDO - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/09/2025

Data e Horário do Velório: 19/09/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





IVAN RODRIGUES DA MATA - 41 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 19/09/2025

Data e Horário do Velório: 19/09/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





JOAO DEVAIR DOS SANTOS - 87 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 19/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





JORGE TOBIAS - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





RENATA APARECIDA JUNIOR - 39 anos - RIBEIRAO CLARO/PR

Falecimento em: 19/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





TERESA DE FIGUEIREDO - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/09/2025

Data e Horário do Velório: 19/09/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 19/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

Publicidade





ADILES MENONCIN DELAMUTA - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/09/2025

Data e Horário do Velório: 19/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 19/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





CICERO HENRIQUE DE LIMA - 88 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 18/09/2025

Data e Horário do Velório: 19/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/09/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

Publicidade





CLAUDECI AFONSO DE OLIVEIRA - 63 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Falecimento em: 18/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.