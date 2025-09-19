Lista de falecimentos dos dias 18 e 19 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h45 desta sexta-feira (18).
ELZA PADILHA DE MACEDO - 63 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/09/2025
Data e Horário do Velório: 19/09/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 19/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
IVAN RODRIGUES DA MATA - 41 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 19/09/2025
Data e Horário do Velório: 19/09/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 19/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
JOAO DEVAIR DOS SANTOS - 87 anos - ANDIRA/PR
Falecimento em: 19/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JORGE TOBIAS - 59 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
RENATA APARECIDA JUNIOR - 39 anos - RIBEIRAO CLARO/PR
Falecimento em: 19/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
TERESA DE FIGUEIREDO - 86 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/09/2025
Data e Horário do Velório: 19/09/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 19/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
ADILES MENONCIN DELAMUTA - 91 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 18/09/2025
Data e Horário do Velório: 19/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 19/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
CICERO HENRIQUE DE LIMA - 88 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 18/09/2025
Data e Horário do Velório: 19/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 19/09/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
CLAUDECI AFONSO DE OLIVEIRA - 63 anos - WENCESLAU BRAZ/PR
Falecimento em: 18/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.