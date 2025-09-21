



Lista de falecimentos dos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h40 deste domingo (21).





ARIOVALDO SCHMIDT - 85 anos - ASSIS/SP

Falecimento em: 21/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

GENIR MANDUCA DA SILVA - 82 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 21/09/2025

Data e Horário do Velório: 21/09/2025 - 10:00

Local do Velório: CAP. NOVO BANDEIRANTES-CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA

Situação: PREPARANDO

DEUSDETE JOSE DE SOUZA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório: 20/09/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





DEVANIR DE LOURDES MORGUETT DE ASSIS - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório: 20/09/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO

ELZA DA SILVA NEVES - 87 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ERPIDIA BARBOSA DA SILVA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório: 21/09/2025 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





GERALDO DOS SANTOS - 60 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SERTANOPOLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

HUGO FELIPE FERREIRA GOMES - 16 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório: 21/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

JERONIMO YADNAK - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório: 20/09/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





LEONARDO NAVARRO FERNANDES - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório: 21/09/2025 - 17:00

Local do Velório: ASSEMBLEIA DE DEUS - R. SERRA DA GRACIOSA, 377

Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

LUZINETE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório: 20/09/2025 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





MARCIA CRISTINA AUGUSTO RIBEIRO - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório: 21/09/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA ADELINA DE MATOS ALVES - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO - 92 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório: 20/09/2025 - 10:00

Local do Velório: CAP. NOVO BANDEIRANTES/CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA MARTINS BAZZI - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório: 20/09/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARTA YAMADA KUWAJIMA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório: 21/09/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





PEDRO HENRIQUE DUARTE SILVA - 11 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





PETRINA DA CRUZ SILVA FELIX - 84 anos - ABATIA/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RAFAEL DE NOBILI - 40 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório: 21/09/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





ROSALIA PETRONILIA SABINO - 65 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE

Situação:





TANIA REGINA CARVALHO - 51 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





THEREZINHA BARCELLOS RODRIGUES - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório: 20/09/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





WANDA AUGUSTO DE CASTRO TRUCOLO - 68 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FLORESTOPOLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





WELINGTON ANASTACIO MILITAO - 29 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/09/2025

Data e Horário do Velório: 21/09/2025 - 10:00

Local do Velório: DIRETO P/SEPULTAR C/ ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





ANA LUCIA DE CARVALHO HIPOLITO - 76 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 19/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DARCI ROMAGNOLI BIRELLO - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/09/2025

Data e Horário do Velório: 19/09/2025 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/09/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ELZA FERRAZ DE ARAUJO - 79 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 19/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





