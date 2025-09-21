Lista de falecimentos dos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h40 deste domingo (21).
ARIOVALDO SCHMIDT - 85 anos - ASSIS/SP
Falecimento em: 21/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
GENIR MANDUCA DA SILVA - 82 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 21/09/2025
Data e Horário do Velório: 21/09/2025 - 10:00
Local do Velório: CAP. NOVO BANDEIRANTES-CAMBE
Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA
Situação: PREPARANDO
DEUSDETE JOSE DE SOUZA - 63 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório: 20/09/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
DEVANIR DE LOURDES MORGUETT DE ASSIS - 86 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório: 20/09/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 20/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: SEPULTADO
ELZA DA SILVA NEVES - 87 anos - BANDEIRANTES/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ERPIDIA BARBOSA DA SILVA - 82 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório: 21/09/2025 - 05:00
Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
GERALDO DOS SANTOS - 60 anos - SERTANOPOLIS/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: SERTANOPOLIS-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
HUGO FELIPE FERREIRA GOMES - 16 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório: 21/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
JERONIMO YADNAK - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório: 20/09/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
LEONARDO NAVARRO FERNANDES - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório: 21/09/2025 - 17:00
Local do Velório: ASSEMBLEIA DE DEUS - R. SERRA DA GRACIOSA, 377
Data e Horário do Sepultamento: 22/09/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
LUZINETE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 77 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório: 20/09/2025 - 02:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 13:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
MARCIA CRISTINA AUGUSTO RIBEIRO - 51 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório: 21/09/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
MARIA ADELINA DE MATOS ALVES - 79 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO - 92 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório: 20/09/2025 - 10:00
Local do Velório: CAP. NOVO BANDEIRANTES/CAMBE
Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
MARIA MARTINS BAZZI - 96 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório: 20/09/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 20/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
MARTA YAMADA KUWAJIMA - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório: 21/09/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
PEDRO HENRIQUE DUARTE SILVA - 11 anos - IBIPORA/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IBIPORA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
PETRINA DA CRUZ SILVA FELIX - 84 anos - ABATIA/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
RAFAEL DE NOBILI - 40 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório: 21/09/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: VELANDO
ROSALIA PETRONILIA SABINO - 65 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBE/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE
Situação:
TANIA REGINA CARVALHO - 51 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBE-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
THEREZINHA BARCELLOS RODRIGUES - 91 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório: 20/09/2025 - 20:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: VELANDO
WANDA AUGUSTO DE CASTRO TRUCOLO - 68 anos - FLORESTOPOLIS/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: FLORESTOPOLIS-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
WELINGTON ANASTACIO MILITAO - 29 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/09/2025
Data e Horário do Velório: 21/09/2025 - 10:00
Local do Velório: DIRETO P/SEPULTAR C/ ACOMPANHAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 21/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
ANA LUCIA DE CARVALHO HIPOLITO - 76 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 19/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBE
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
DARCI ROMAGNOLI BIRELLO - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 19/09/2025
Data e Horário do Velório: 19/09/2025 - 16:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 20/09/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: SEPULTADO
ELZA FERRAZ DE ARAUJO - 79 anos - CAMBARA/PR
Falecimento em: 19/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
