Falecimentos dos dias 19 a 21 de novembro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 19 e 21 de novembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ADEILTON SILVA DE OLIVEIRA - 52 anos - LONDRINA /PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ANESIO FRANCISCO DE PAULO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 21/11/2022 - 11:00

Local do Velório: DIRETO

Data e Horário do Sepultamento: 21/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





HILDA ANACLETO DE ABREU - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 21/11/2022 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 21/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

IZAAC ALVES DA SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 21/11/2022 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

JOAO DE ALMEIDA VIANA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório: 21/11/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/11/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: MUN. DE JACAREZINHO

Situação: PREPARANDO

JOSE CAMPOS SOBRINHO - 67 anos - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA/PR

Falecimento em: 21/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

APARECIDO DE JESUS - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/11/2022

Data e Horário do Velório: 20/11/2022 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM UNIÃO DA VITÓRIA II

Data e Horário do Sepultamento: 20/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





AUGUSTO LAKOSKI - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 20/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO

AUZENIR ALVES DE BRITO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/11/2022

Data e Horário do Velório: 20/11/2022 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





EVA MARIA DA SILVA - 60 anos - ORTIGUEIRA/PR

Falecimento em: 20/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

FATIMA APARECIDA DA SILVA - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/11/2022

Data e Horário do Velório: 21/11/2022 - 01:00

Local do Velório: ALCIDES RABELO VALLIM 26 - MONTE CRISTO

Data e Horário do Sepultamento: 21/11/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





FLORIPES BAFA GARRIDO - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

JAIR UMBELINO - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/11/2022

Data e Horário do Velório: 20/11/2022 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARCELLO KOZUKI - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/11/2022

Data e Horário do Velório: 21/11/2022 - 06:30

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





MARIA APARECIDA CLAUDIO DAMASCENO - 81 anos - FLORESTÓPOLIS/PR

Falecimento em: 20/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA MENDES DE ANDRADE - 77 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 20/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ASSAI

Situação:





SIZUKO ISHII TANIYAMA - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/11/2022

Data e Horário do Velório: 20/11/2022 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





TAKAHASHI HISASI - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/11/2022

Data e Horário do Velório: 20/11/2022 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/11/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO