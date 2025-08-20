Pesquisar

Falecimentos dos dias 19 e 20 de agosto de 2025 em Londrina e região

Luís Fernando Wiltemburg - Redação Bonde
20 ago 2025 às 08:36

Emerson Dias/N.Com
Lista de falecimentos dos dias 19 e 20 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h34 desta quarta-feira (20).


ARLINDO FRANCISCO DA SILVA - 87 anos - WENCESLAU BRAZ/PR
Falecimento em: 20/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: WENCESLAU BRAZ/PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ
Situação:

IDALINA PIEDADE KAMAR - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/08/2025
Data e Horário do Velório: 20/08/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 20/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: PREPARANDO


MANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 20/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: R. DO ROSÁRIO, 218 - CENTRO - AO LADO CEMITERIO MUNICIPAL
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL
Situação:


ANTONIO APARECIDO MACHADO - 58 anos - ITAMBARACA/PR
Falecimento em: 19/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:


ANTONIO CARLOS DOMINGUES - 66 anos - JUNDIAI DO SUL/PR
Falecimento em: 19/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: JUNDIAI DO SUL-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:

