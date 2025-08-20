Lista de falecimentos dos dias 19 e 20 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h34 desta quarta-feira (20).





ARLINDO FRANCISCO DA SILVA - 87 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Falecimento em: 20/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: WENCESLAU BRAZ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ

Situação:

IDALINA PIEDADE KAMAR - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/08/2025

Data e Horário do Velório: 20/08/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





MANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: R. DO ROSÁRIO, 218 - CENTRO - AO LADO CEMITERIO MUNICIPAL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL

Situação:





ANTONIO APARECIDO MACHADO - 58 anos - ITAMBARACA/PR

Falecimento em: 19/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIO CARLOS DOMINGUES - 66 anos - JUNDIAI DO SUL/PR

Falecimento em: 19/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JUNDIAI DO SUL-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: