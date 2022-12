Lista de falecimentos dos dias 19 e 20 de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







GERALDA MARIA DE SOUSA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:

JOAO DE OLIVEIRA - 77 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 20/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO MIGLIOZZI NETO - 69 anos - MARINGA/PR

Falecimento em: 20/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE CAMBE - PR

Data e Horário do Sepultamento: 20/12/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação:

MARIA MAGDALENABUENO PAES - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/12/2022

Data e Horário do Velório: 20/12/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ANTONIO SANTIAGO - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/12/2022

Data e Horário do Velório: 20/12/2022 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 20/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

ARISTIDES DOS SANTOS - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/12/2022

Data e Horário do Velório: 20/12/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

GETULIO KIYOSHI OKUYAMA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/12/2022

Data e Horário do Velório: 20/12/2022 - 14:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 20/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





JOSE ANTONIO ALVES DE ARAUJO - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/12/2022

Data e Horário do Velório: 20/12/2022 - 11:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 20/12/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





JOSE HONORATO DE SOUZA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/12/2022

Data e Horário do Velório: 20/12/2022 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/12/2022 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO