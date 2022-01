Lista de falecimentos dos dias 19 e 20 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 11h10.



MARIA ANA MANOEL DE ARAUJO - 76 anos - LONDRINA

Comunicação em: 20/01/2022 - 10H23

Falecimento em: 20/01/2022

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





CELSO DOMINGOS DA CUNHA - 51 anos - LONDRINA

Comunicação em: 20/01/2022 - 09H04

Falecimento em: 20/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA ROSA BELO - 71 anos - LONDRINA

Comunicação em: 20/01/2022 - 08H20

Falecimento em: 20/01/2022

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





JOSE VICENTE GARCIA VELOZ - 73 anos - LONDRINA

Comunicação em: 20/01/2022 - 04H48

Falecimento em: 20/01/2022

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS



MARIA DA COSTA GONÇALVES - 70 anos - LONDRINA

Comunicação em: 20/01/2022 - 01H02

Falecimento em: 19/01/2022

Local do Velório: MUN. DE CAMBARÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CAMBARÁ





JOSE CAMILO FILHO - 94 anos - LONDRINA

Comunicação em: 19/01/2022 - 14H59

Falecimento em: 19/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE