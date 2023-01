Lista de falecimentos dos dias 19 e 20 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







GERALDO CESAR DE BRITO - 71 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 20/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CAMBÉ

Situação:

Publicidade

Publicidade





LUIZ CARLOS LOPES - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDA BENEDITA DE JESUS FERREIRA - 77 anos - LEOPOLIS/PR

Falecimento em: 19/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: LEOPOLIS

Situação:

Publicidade





EDSON VIEIRA RODRIGUES - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2023

Data e Horário do Velório: 19/01/2023 - 23:45

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





FLAVIA MARTINS DA SILVA - 72 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 19/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 19/01/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO

Publicidade





FLORINDA KUROMOTO - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2023

Data e Horário do Velório: 20/01/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





GERALDO MACIEL ALENCAR - 72 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 19/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ

Situação:

Publicidade





GERSON RICCI - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2023

Data e Horário do Velório: 19/01/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





GILBERTO PLACIDO ZOCATELLI - 65 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 19/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





IRACI FERREIRA DA SILVA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2023

Data e Horário do Velório: 19/01/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JAIR DE OLIVEIRA JUNIOR - 18 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2023

Data e Horário do Velório: 20/01/2023 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

Publicidade





JORACI FAUSTINO DA SILVA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LINS CHAGAS DOS SANTOS - 37 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2023

Data e Horário do Velório: 19/01/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARCELO DE OLIVEIRA PORFIRIO - 54 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 19/01/2023

Data e Horário do Velório: 19/01/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: CEMI. MUN. CAMBE

Situação: VELANDO





MARIA APARECIDA DE CAMPOS - 59 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/01/2023

Data e Horário do Velório: 20/01/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/01/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO